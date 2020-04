Zwei Bauarbeiter in Hafencity von Bauteilen schwer verletzt

Einsatzkräfte versorgen auf einer Baustelle in der HafenCity einen verletzten Arbeiter. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Bauarbeiter sind auf einer Baustelle an der Zweibrückenstraße in der Hafencity von herabfallenden Bauteilen schwer verletzt worden. «Lasten haben sich von einem Baukran gelöst», sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Genauere Angaben hierzu konnte er nicht machen. Von den Teilen seien die beiden Arbeiter getroffen und eingeklemmt worden. Als die 40 Einsatzkräfte eintrafen, seien die beiden Männer bereits von den Lasten befreit gewesen. Sie konnten von zwei Notärzten angesprochen und versorgt werden, kamen aber aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.