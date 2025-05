Zwei Autos stoßen zusammen – drei Verletzte

Osnabrück (dpa/lni) –

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Osnabrück verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Ursache war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Doch die Beamten vermuten, dass eines der Autos zu schnell gefahren ist. Die Wagen kamen sich am späten Sonntagabend in einer Kurve entgegen. Nach dem Zusammenstoß sei eines der Autos in den Graben geschleudert worden. Genauere Angaben zum Hergang konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Rettungskräfte brachten laut dem Polizeisprecher eine 19 Jahre alte schwer verletzte junge Frau in ein Krankenhaus. Die beiden leicht verletzten Personen mussten nicht ins Krankenhaus. Es seien noch weitere Menschen in den Autos gewesen, sagte der Polizeisprecher. Angaben zur Anzahl der Betroffenen und zum Alter der beiden Leichtverletzten konnte er zunächst nicht machen.