Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in der Bremer Überseestadt sind sieben Menschen verletzt worden. Alle Insassen der beiden Autos wurden am späten Freitagabend in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Niemand von ihnen sei schwer verletzt worden. Warum die beiden Autos kollidierten und wer die beteiligten Menschen sind, konnte die Feuerwehr nicht sagen.