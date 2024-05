Zwei Autos in Cottbus in Flammen

Cottbus (dpa/bb) –

Zwei geparkte Autos sind in der Nacht zum Samstag in Cottbus in Flammen aufgegangen. Die Polizei gehe derzeit von Brandstiftung aus, da vor Ort Brandbeschleuniger gefunden worden seien, darunter Kohleanzünder, sagte ein Sprecher. Wer dahinter steckt, ist nach seinen Worten unklar. Doch sei es «nicht das erste Mal», dass in Cottbus Fahrzeuge ausgebrannt seien. Diesmal wurden die beiden Fahrzeugbrände zwischen 1.55 Uhr und 04.00 Uhr im Stadtteil Sachsendorf entdeckt. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet.