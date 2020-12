Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa

Bremen (dpa/lni) – In der Nacht zum Montag sind in Bremen-Schwachhausen zwei Autos ausgebrannt. Die Ursache der Brände sei in beiden Fällen zunächst unbekannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Eines der brennenden Autos gehöre zu einer Immobilienfirma. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr unkompliziert. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.