Zwei Autorinnen erhalten Niedersächsischen Literaturpreis

Hannover (dpa/lni) –

Zwei Schriftstellerinnen werden in diesem Jahr mit dem Niedersächsischen Literaturpreis geehrt. Den mit 20.000 Euro dotierten Nicolas-Born-Preis erhalte Dorothee Elmiger, teilte das Kulturministerium am Freitag in Hannover mit. Die Texte der gebürtigen Schweizerin fallen besonders durch ihre starke poetische und gleichzeitig politisch aufgeladene Erzählkraft auf, wie die Literaturkommission ihre Entscheidung begründete.

Den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis erhält in diesem Jahr Yade Yasemin Önder. An ihrem Debüt-Roman «Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron» lobte die Kommission unter anderem Önders eigenen Ton, ihre Fabulierkunst sowie ihren abgründigen Humor.

Die beiden jungen Preisträgerinnen seien «zwei herausragende Stimmen der aktuellen Literatur», hieß es von Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU). Die Auszeichnungen sollen am 14. September in Hannover übergeben werden.