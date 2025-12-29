Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß in Ostholstein verletzt

Oldenburg/Holstein (dpa/lno) –

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße im Kreis Ostholstein sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwischen Ehlerstorf und Oldenburg geriet eine 76 Jahre alte Frau aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 63 Jahre alten Mannes. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Mann kam per Rettungswagen in eine Klinik. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße vorübergehend voll gesperrt.