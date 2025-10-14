Zwei Autofahrer bei Kollision mit Rindern verletzt

Schortens (dpa/lni) –

Entlaufene Rinder sind bei Schortens (Landkreis Friesland) mit zwei Autos zusammengeprallt. Ein 47 Jahre alter Autofahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, eine 32-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Rinder starben am Montagmorgen durch den Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren demnach auf der Kreisstraße 95 in Richtung Friedeburg unterwegs, als mehrere Rinder in der Dunkelheit plötzlich auf der Fahrbahn standen. Ein Ausweichen oder rechtzeitiges Bremsen sei nicht mehr möglich gewesen, so die Polizei.

Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden. Der Halter der Rinder konnte ermittelt werden und kümmerte sich um die übrigen entlaufenen Tiere.