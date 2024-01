Zwei Autobahnen am Abend und in der Nacht gesperrt

Oldenburg (dpa/lni) –

Wegen Bauarbeiten sind zwei Autobahnen in Oldenburg kommende Woche am Abend und in der Nacht gesperrt. Betroffen seien die Autobahn 28 und die Autobahn 293, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Grund seien Arbeiten an Verkehrszeichenbrücken.

Die Autobahn 28 ist nach Angaben der Stadt in der Nacht auf Dienstag zwischen den Anschlussstellen Haarentor und Eversten gesperrt. Autofahrer müssen sich von 20 Uhr bis 5 Uhr in beide Richtungen auf Umleitungen einstellen. Von der Vollsperrung seien auch die Auffahrten der Anschlussstelle Haarentor in Richtung Bremen und die Auffahrt der Anschlussstelle Eversten in Richtung Emden/Leer betroffen.

In der Nacht auf Donnerstag ist die Auffahrt bei der Anschlussstelle Bürgerfelde von der Alexanderstraße zur Autobahn 293 in Richtung Wilhelmshaven gesperrt, wie die Stadt weiter mitteilte. Eine Umleitung zwischen 20 und 5 Uhr sei ausgeschildert.