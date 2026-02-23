Zwei Angriffe auf proisraelische Demonstranten in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Nach einer proisraelischen Kundgebung und einer fast zeitgleich stattgefundenen Demonstration unter dem Motto «Freiheit für Palästina» sind in Kiel drei Teilnehmer der ersten Kundgebung angegriffen worden. Ein Mann, der am Samstag mit zwei proisraelischen Fahnen in der Innenstadt unterwegs gewesen sei, sei von drei bis vier schwarz gekleideten Personen verfolgt und geschlagen worden, teilte die Polizei mit. Er erlitt leichte Verletzungen.

Drei Vermummte schlagen und treten auf Auto ein

Wenig später sollen drei Vermummte zwei Teilnehmer in einem Auto attackiert haben. Die Insassen hätten die Türen verriegelt. Dennoch sollen die Angreifer so stark gegen das Fahrzeug geschlagen und getreten haben, dass sich der Kofferraum geöffnet habe. Sie entwendeten laut der Ermittler eine Tasche, in der sich Materialien für die Demonstration befanden. Die Polizei konnte demnach einen Verdächtigen festnehmen und die gestohlene Tasche den Eigentümern zurückgeben.

«In beiden Fällen liegen Hinweise vor, dass die Tatverdächtigen dem linken Spektrum zuzuordnen sein dürften», teilte die Polizei weiter mit. An der proisraelischen Kundgebung beteiligten sich den Angaben zufolge 20 Menschen, an der propalästinensischen Demonstration rund 120.