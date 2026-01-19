Zwei Angriffe auf Polizisten in Mölln

Mölln (dpa/lno) –

Zweimal binnen weniger Stunden hat es körperliche Angriffe auf Polizeibeamte in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) gegeben. Am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr soll ein 48-Jähriger bei einem Einsatz wegen einer von Anwohnenden gemeldeten Ruhestörung Einsatzkräfte beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen haben, wie die Polizei berichtete. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Polizisten setzten Reizgas ein und fesselten den Mann.

Weil der Mann im Verdacht stand, eine größere Menge Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, wurde dem 48-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten brachten den Tatverdächtigen schließlich zum Zentralgewahrsam nach Lübeck.

Bereits am Samstagabend gegen 20.35 Uhr hatte ein Restaurantbetreiber in Mölln die Polizei wegen einer betrunkenen Frau um Hilfe gebeten. Bei der 45-Jährigen ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,45 Promille. Auf dem Weg zum Streifenwagen und später im Fahrzeug soll die Betrunkene die Beamten körperlich angegriffen haben. Verletzt wurden die Beamten dabei nicht. Auch diese Frau landete danach im Zentralgewahrsam.