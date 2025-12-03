Zwei 21-Jährige wegen Gewalt in Wedel festgenommen

Wedel (dpa/lno) –

Polizei und Staatsanwaltschaft verstärken ihren Druck auf die kriminelle Jugendszene am Hans-Böcker-Platz in Wedel (Kreis Pinneberg). Zwei 21 Jahre alte Männer wurden bereits am 26. November festgenommen, einer von ihnen kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Den beiden werden mehrere Körperverletzungen vorgeworfen.

Die Polizei hatte eine «Ermittlungsgruppe Jugend» eingesetzt, nachdem es seit 2022 rund um den Hans-Böckler-Platz in Wedel aus einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen heraus zu einer Vielzahl von Straftaten gekommen war. Der Platz liegt inmitten eines Wohngebiets zwischen mehrgeschossigen Wohnblocks und Reihenhäusern auf dem Hochufer der Elbe. Er wird geprägt durch einen Discounter, einen Parkplatz und einen Spielplatz.

Bereits im September hatte die Polizei bei Durchsuchungen Bargeld, Rauschgift und Waffen beschlagnahmt. Dabei wurden zehn Verdächtige im Alter von 16 bis 23 Jahren angetroffen. Es ging um Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Raubes und der Geldwäsche. Die Durchsuchungen waren die Folge von zwei Festnahmen im Juni. Damals waren zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen worden.