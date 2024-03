Zwei 17-Jährige wegen Freiheitsberaubung in U-Haft

Elmshorn (dpa/lno) –

Zwei 17-Jährige aus Elmshorn sitzen in Untersuchungshaft, weil sie zwei Männer in einer Wohnung festgehalten, misshandelt und ausgeraubt haben sollen. Ein weiterer 17-Jähriger hatte Strafanzeige gestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Jugendliche gab demnach an, am frühen Montagmorgen unter einem Vorwand in die Wohnung eines 23-Jährigen in Elmshorn gelockt worden zu sein. Über mehrere Stunden sollen die beiden Verdächtigen dort gewalttätig gegenüber ihm und dem 23-Jährigen gewesen seien.

Sie hätten ihre Opfer in der Wohnung festgehalten und dem Jüngeren Geld abgenommen, hieß es. Der 17-Jährige habe sich nach Stunden selbst befreien und die Polizei alarmieren können. Beamte nahmen die Verdächtigen wenig später fest. Zu Einzelheiten der Taten machte die Polizei keine Angaben.