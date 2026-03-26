Zwei 17-Jährige von Gruppe geschlagen und ausgeraubt

Meppen (dpa/lni) –

Ein Streit unter Jugendlichen ist in Meppen im Emsland eskaliert. Zwei 17-Jährige wurden von einer Gruppe von etwa 30 Gleichaltrigen geschlagen und ausgeraubt, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden Jugendlichen am frühen Mittwochabend zunächst mit drei anderen Personen auf einer Wiese nahe der Innenstadt verabredet, um einen vorausgegangenen Streit zu klären. Dort sollen sie dann aber auf die deutlich größere Gruppe von Gleichaltrigen getroffen sein.

Opfer alarmiert Polizei

«Die Jugendlichen wurden von der Gruppe umzingelt, durchsucht und beraubt», teilte die Polizei mit. Den 17-Jährigen sei Bargeld und ein Tierabwehrspray geraubt worden. Während einer der beiden den Angaben zufolge mit Schlagstöcken und Schlagringen von den Tätern geschlagen wurde, konnte der andere zunächst flüchten – er wurde aber von einigen Tätern eingeholt und dann ebenfalls geschlagen.

Zuvor war es ihm während der Verfolgung gelungen, die Polizei zu alarmieren. Als die Täter bemerkten, dass der 17-Jährige die Einsatzkräfte verständigt hatte, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Raubes und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Tathergang gegeben können.