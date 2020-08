Zwei 16-Jährige aus dem Kreis Verden vermisst

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Verden (dpa/lni) – Die Polizei fahndet öffentlich nach zwei seit Montagvormittag vermissten 16-jährigen Mädchen aus dem Kreis Verden. Die beiden jungen Frauen hätten sich verabredet und seien am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie bedürften dringend ärztlicher Hilfe. Erste Ermittlungen hätten Hinweise ergeben, dass sich die Mädchen an die Ostseeküste in Schleswig-Holstein im Bereich von Grömitz bis Scharbeutz begeben haben könnten. Es sei aber auch möglich, dass sie sich woanders aufhielten.

