Zverev: Fahnenträger in Paris wäre die größte Ehre

Alexander Zverev wäre gerne Fahnenträger der deutschen Olympia-Mannschaft in Paris. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Tennisprofi Alexander Zverev hat bekräftigt, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen in Paris die deutsche Fahne tragen zu wollen. «Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis, das wir auf der Welt haben», sagte der 27-Jährige beim ATP-500-Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg.

Höchstens die Fußball-Weltmeisterschaft komme da noch mit. Für den Goldmedaillengewinner der Spiele von Tokio steht fest: «Eine ganze Nation und die deutsche Mannschaft anzuführen, ist die größte Ehre, die ein Sportler haben kann.»

Noch bis zum Sonntag kann öffentlich abgestimmt werden, wer am 26. Juli die deutsche Fahne trägt. Bei den Männern stehen außer Zverev der Basketballweltmeister Dennis Schröder sowie der Sportschütze Christian Reitz zur Auswahl. Bei den Frauen sind Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp und Judokämpferin Anna-Maria Wagner die Kandidatinnen.

Von seinem Job als Fahnenträger hängt auch ab, ob Zverev an der Eröffnungsfeier teilnimmt. Sollte er nicht ausgewählt werden, wird er tags darauf eventuell auf dem Platz stehen müssen. «Man hat mir gesagt, dass man nicht an der Feier teilnehmen soll, wenn man am nächsten Tag einen Wettkampf hat», sagte der Weltranglistenvierte.