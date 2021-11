Zutritt nur mit 2G: Weihnachtsmarkt in Osnabrück beginnt

Zwei Frauen stoßen mit zwei Bechern Glühwein an. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Weniger Buden, mehr Zeit – der Weihnachtsmarkt in Osnabrück startet heute eine Woche früher als in den Vorjahren. Damit die Besucherinnen und Besucher mehr Platz haben und besser Abstand halten können, wird es mit 95 Buden, Ständen und Fahrgeschäften rund 20 weniger geben als in der Vergangenheit.

Mit Blick auf die steigenden Corona-Inzidenzwerte gilt für den Weihnachtsmarkt die 2G-Regel: Wer etwas essen und trinken oder im Karussell fahren möchte, muss nachweisen, dass er oder sie geimpft oder genesen ist. Dann bekommt man in acht Ausgabestellen ein Handarmband, was vorgezeigt werden muss. Im Internet können die Besucher vorab an einer Ampel sehen, wie groß der Besucherandrang gerade ist.

