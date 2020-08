Zuspruch der FDP für Entscheidung über Generalsekretär

Berlin/Kiel (dpa/lno) – Die FDP im Kieler Landtag unterstützt die von Parteichef Christian Lindner angestrebte zügige Neubesetzung des Generalsekretärspostens. «Ich bin froh, dass nun endlich Klarheit darüber herrscht, wer als Generalsekretär unseren Bundestagswahlkampf organisieren wird», sagte der Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel.

Zuvor war durchgesickert, dass Lindner Volker Wissing schon auf dem Parteitag im September als Generalsekretär durchsetzen will, obwohl Amtsinhaberin Linda Teuteberg ihren Rücktritt nicht angeboten hat. «Volker Wissing bringt Regierungserfahrung mit und wird deutlich machen, wie wir unser Land zukunftsfähiger aufstellen wollen», sagte der Kieler Fraktionschef Vogt. «Ich wünsche mir, dass Linda Teuteberg weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird.»

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag am Rande der FDP-Gremiensitzungen erfuhr, sagte Teuteberg, sie wolle der Partei eine Hängepartie ersparen. Sie sei aber nicht zurückgetreten. Ihre Amtszeit läuft offiziell zwei Jahre, also bis zum Parteitag im Mai 2021.

Der FDP-Chef will seine Partei aber offensichtlich schon beim Parteitag im September und damit rund ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 neu aufstellen. Wissing ist derzeit in einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er war zuvor im Bundestag und profilierte sich da als Finanz- und Wirtschaftsfachmann.

Die gebürtige Brandenburgerin Teuteberg wurde erst im April 2019 mit großer Mehrheit zur Generalsekretärin gewählt. Damals standen mehrere Wahlen in den neuen Bundesländern an. Sie gilt als ausgewiesene Fachfrau, aber als zu zurückhaltend für den Posten der Generalsekretärin einer Partei in der Opposition.