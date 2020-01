Zuschläge für Solaranlagen mit 49 Megawatt Leistung

Solarpanels sind auf einem Dach angebracht. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Bonn (dpa/lno) – Die Bundesnetzagentur hat sechs Zuschläge für Solarprojekte in Schleswig-Holstein erteilt. Die Anlagen haben eine Leistung von insgesamt 49 Megawatt (MW), wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch mitteilte. Insgesamt hat die Behörde in der letzten Solarausschreibung des vergangenen Jahres 121 Geboten für den Bau von Solarleistung in Höhe von insgesamt 501 MW Zuschläge erteilt. Der größte Anteil ging an Bieter für Solaranlagen in Bayern (42 Zuschläge mit 148 MW). Es hatte 346 Gebote mit einer Gesamtleistung von 1344 MW gegeben.

