Zuschauer bei Werder-Testspielen in Österreich erlaubt

Werder-Fans können ihre Mannschaft bei zwei Testspielen während des Trainingslagers in Österreich vor Ort unterstützen. Foto: Daniel Haupold/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Fans von Werder Bremen können ihre Mannschaft demnächst wieder live im Stadion sehen – wenn auch vorerst nur bei zwei Testspielen während des Trainingslagers in Österreich. Nach Berichten der «Deichstube» und des «Weser-Kuriers» ist im Internet eine begrenzte Anzahl von Tickets für die Partien gegen den Linzer ASK (19. August) und Austria Lustenau (24. August) in Zell am Ziller zu bestellen. Für den Stadionbesuch gelten die corona-bedingten Regeln wie ein Mindestabstand auf der Tribüne und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Verlassen des Sitzplatzes. Werder absolviert vom 14. bis 25. August ein Trainingslager im Zillertal.

