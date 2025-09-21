Zusammenstoß zweier Autos – Sieben Verletzte im Dithmarschen

Stelle-Wittenwurth (dpa/lno) –

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 5 in Stelle-Wittenwurth im Kreis Dithmarschen sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Eine Person sei lebensgefährlich verletzt worden, eine weitere schwer, sagte ein Sprecher der Leitstelle West am frühen Abend. Am Rastplatz habe ersten Erkenntnissen zufolge eines der Fahrzeuge gewendet, dann sei es zu dem Unfall mit dem Querverkehr gekommen. Die Ermittlungen dazu dauerten aber noch an. Den Angaben zufolge gab es am Nachmittag für rund zwei Stunden eine Vollsperrung.