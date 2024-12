Zusammenstoß zweier Autos führt zu Stromausfall in Rendsburg

Rendsburg (dpa/lno) –

Ein Verkehrsunfall hat zu einem Stromausfall in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geführt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren am frühen Dienstagmorgen zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Dabei wurde ein Stromkasten umgefahren, der als Verteilerstation für Teile der Innenstadt dient. Zunächst berichtete der NDR.

Zudem sei ein Fahrzeug durch den Aufprall in Flammen aufgegangen. Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden und kam dem Sprecher zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der andere Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Reparaturen am Stromkasten sollen den Angaben nach im Laufe des Mittags abgeschlossen sein. Die Unfallursache könnte eine übersehene gelbe oder rote Ampel gewesen sein, hieß es.