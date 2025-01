Ein Bahnübergang in Kiel ist nach einem Unfall gesperrt. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Kiel (dpa/lno) –

An einem Bahnübergang in Kiel ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Fahrradfahrer gekommen. Zur Ursache und zur Schwere des Unfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Bahnübergang an der Strecke zwischen Kiel und Kronshagen wurde für den Verkehr gesperrt.