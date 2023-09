Zusammenstoß: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Rickling (dpa/lno) –

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Rickling im Kreis Segeberg schwer verletzt worden. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein weiterer Mann und eine Frau seien mit leichten Verletzungen nach Neumünster in eine Klinik gebracht worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 50-Jährige aus Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg am Sonntag in einer langgezogenen Kurve mehrere andere Motorräder überholt und war dabei frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammengestoßen.