Zusammenstoß mit drei Verletzten: Rote Ampel missachtet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Hamburg-Wandsbek sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen teils schwer verletzt worden. Die 32 Jahre alte Fahrerin des einen Wagens wurde so schwer eingeklemmt, dass Feuerwehrleute sie mit Hilfsmitteln befreien mussten, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich leicht, die Schwere der Verletzungen seines Beifahrers blieben zunächst unklar.

Ebenfalls zunächst ungeklärt blieb, welches Auto den Unfall verursacht hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr einer der beiden Wagen eine rote Ampel, nach Angaben des Polizeisprechers waren die Zeugenaussagen hierzu jedoch widersprüchlich. Die Ermittlungen dauerten an.