Zusammenstoß mit Auto – Radfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat ein 39 Jahre alter Radfahrer in Cuxhaven schwere Kopfverletzungen erlitten. Am Donnerstagabend sei ein 37-Jähriger mit seinem Wagen zu schnell unterwegs gewesen, als der Radfahrer vom Radweg aus die Straße habe überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision, der Radfahrer wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die Beamten nahmen bei dem Autofahrer starken Alkoholgeruch wahr, ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet – und ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung. Zeugen gaben an, dass der 37-Jährige sich zunächst nicht um den verletzten Fahrradfahrer gekümmert habe.