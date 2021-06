Zusammenstoß mehrerer Lastwagen auf A1: Mann verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bakum (dpa/lni) – Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß mehrerer Lastwagen auf der A1 nahe Bakum (Kreis Vechta) lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige habe am Steuer seines Lkw am Montagnachmittag das Stauende auf der Autobahn übersehen und sei auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde das gerammte Fahrzeug auf einen weiteren Lastwagen geschoben. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrer blieben unverletzt. Die A1 wurde für die Arbeiten an der Unfallstelle vorübergehend in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt.

