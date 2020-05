Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Hannover (dpa/lni) – Ein Radfahrer hat sich am Samstag im Stadtwald Eilenriede in Hannover beim Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fuhren die beiden Männer (54 und 58), die gemeinsam unterwegs waren, an verschiedenen Seiten um eine Baustelle herum. Auf der anderen Seite angekommen, kollidierten sie miteinander und stürzten. Der Jüngere wurde dabei schwer, der Ältere leicht verletzt.