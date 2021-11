Zusammenstoß auf Kreuzung: 42-Jähriger stirbt

Saterland (dpa/lni) – Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Saterland (Landkreis Cloppenburg) ist ein 42-Jähriger gestorben. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Der Mann habe an der T-Kreuzung mit seinem Wagen die Vorfahrt einer 30-Jährigen missachtet, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Diese habe mit ihrem Fahrzeug den Wagen des Mannes seitlich touchiert. Dabei wurde der 42-Jährige so schwer verletzt, dass er am Freitagabend noch an der Unfallstelle starb. Die 30-Jährige und ihre 39-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.

