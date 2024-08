Ein Motorradfahrer schwebt nach einem Unfall im Landkreis Osnabrück in Lebensgefahr. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Georgsmarienhütte (dpa/lni) –

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Ein 90-jähriger Autofahrer missachtete am späten Donnerstagnachmittag bei Georgsmarienhütte die Vorfahrt des Bikers, wie die Polizei mitteilte. In einem Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.