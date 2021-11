Zusammen singen für den guten Zweck: Singen in der HDI-Arena

Hannover (dpa/lni) – Zu Weihnachten gehört das gemeinsame Singen – gerne für einen guten Zweck: Erstmals soll ein Stadionsingen in Hannover mit erwarteten rund 3000 Menschen auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für die Premiere am 22. Dezember in der HDI-Arena seien für die Wohnungslosenhilfe bestimmt, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes vom Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover am Donnerstag. Er bezeichnete das Stadionsingen als vorweihnachtliches Highlight, «das die Menschen berührt und Hannover auch in Zeiten der Pandemie unter freiem Himmel gemeinsam auf Weihnachten einstimmt».

Müller Brandes betonte, es sei ein besonderes Anliegen, «die Menschen, die auf der Straße leben, gerade in der kalten Jahreszeit nicht zu vergessen». Der Erlös geht demnach an die ökumenische Essenausgabe für Wohnungslose. Mehrheitsgesellschafter Martin Kind von Hannover 96 nannte das Stadionsingen ein «neues Format für Hannover, das es in dieser Stadt so noch nicht gegeben hat». Das Stadionsingen soll sich künftig jährlich in der Vorweihnachtszeit wiederholen.

Zusammen mit Chören, Solisten und Musikern sollen den Angaben zufolge Weihnachtslieder gesungen werden. Die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann (63) liest die Weihnachtsgeschichte: «Herbergssuche, wie sie Maria und Josef in der biblischen Weihnachtsgeschichte erlebten, ist auch heute aktuell. Mitten in unserem Land leben Menschen auf der Straße, ohne sichere Unterkunft.» Es sei eine Frage der Solidarität, sie bestmöglich zu unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-958076/2

Stadionsingen in Hannover