Zumindest bis Sommer: Wolfsburg hält an Hasenhüttl fest

Wolfsburg (dpa) –

Auch nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie will der VfL Wolfsburg zumindest bis zum Ende dieser Bundesliga-Saison an seinem Trainer Ralph Hasenhüttl festhalten. «Das ist der Plan. Das haben wir so kommuniziert, und daran hat sich nach diesem Spiel heute auch nichts verändert», sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach der 0:1-Niederlage gegen den SC Freiburg.

Alle Anzeichen deuten allerdings darauf hin, dass der VfL im Sommer einen neuen Trainer verpflichten und damit die Konsequenzen aus dieser enttäuschenden Saison ziehen wird. Nach dem Absturz auf Platz zwölf der Tabelle werden die Wolfsburger zum vierten Mal nacheinander die angestrebte Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpassen.

Trainer-Entscheidung nach der Saison

«Nach der Saison werden wir alles analysieren und dann dementsprechend Entscheidungen treffen», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen bereits vor dem Freiburg-Spiel in einem Sky-Interview.

Hasenhüttl selbst wollte sich am Samstag nicht konkret zu seiner Zukunft äußern. «Ich kann noch nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, was im Sommer passiert», sagte der 57 Jahre alte Österreicher.