Zum Wochenstart viel Sonne im Norden

Die Sonne scheint auf leere Sitzbänke entlang eines Fußgängerweges. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Wetter startet im Norden mit viel Sonnenschein in die neue Woche. Am Montag ist es laut Deutschem Wetterdienst sonnig, die Temperaturen steigen bis auf 14 Grad an der Ostsee und um die 17 Grad an der Elbe. Der Wind weht in Böen aus nordöstlicher bis östlicher Richtung. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es bei viel Sonnenschein überwiegend freundlich. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 14 und 19 Grad ein. Nachts kann es örtlich zu leichtem Frost in Bodennähe kommen.

Nach Angaben des DWD besteht in Hamburg und Schleswig-Holstein nach der Trockenheit der vergangenen Wochen fast überall die mittlere (3) Waldbrandgefahrenstufe.

Der Deutsche Wetterdienst gibt die Gefahrenlage für Waldbrände in einem Index von 1 – sehr geringe Gefahr – bis 5 – sehr hohe Gefahr – an. In die Berechnung fließen unter anderem Daten zur Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Niederschlägen ein.

