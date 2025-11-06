Zum Wochenende wird es oft ungemütlich

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Ab Samstag gestaltet sich das Wetter im Norden kälter und niederschlagsreicher. Vorher kann aber noch einmal die Sonne genossen werden.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es in Schleswig-Holstein am Donnerstag bei Höchsttemperaturen von 13 Grad heiter und trocken. Hamburg setzt bei der Temperatur mit 14 Grad noch einen darauf. Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden 14 Grad und Sonne erwartet,

Am Freitag nehmen in allen drei Ländern die Wolken zu, bei 8 bis 11 Grad bleibt es aber trocken.

Ab Samstag wird es dann ungemütlicher. Während sich die Menschen im Norden schon auf Nieselregen und Temperaturen um die 10 Grad einstellen müssen, bleibt es in MV bei 5 bis 9 Grad kalt, aber trocken.

Am Sonntag ist das Wetter vielerorts von Sprüh- und Nieselregen geprägt. In MV klettern die Werte auf höchstens 9 Grad, in Hamburg und Schleswig-Holstein auf 7 bis maximal 10.