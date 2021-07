Zum Saisonabschluss ELF-All-Stars gegen USA

Blick in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Foto: picture alliance /dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die European League of Football beschließt ihre Saison mit einem Spiel des All-Star-Teams gegen die Nationalmannschaft der USA. Das teilte die Liga im American Football am Dienstag mit. Die Partie soll am 3. Oktober im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen werden. Eine Woche zuvor wird im Championship Game der erste Meister in der europaweiten Liga gekürt. Die Partie wird in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen.

An der Premierensaison nehmen acht Mannschaften aus drei Ländern teil: Barcelona Dragons, Panthers Wroclaw, Berlin Thunder, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Leipzig Kings und Stuttgart Surge.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-366285/3

Mitteilung ELF

Tabellen ELF

Spielplan