Zum Ferienstart Urlauberansturm an Küsten erwartet

Autos stehen an der Autozug-Verladestation zur Nordseeinsel Sylt in Schlangen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Sylt/Kiel (dpa/lno) – Zum Start der Sommerferien in Schleswig-Holstein haben sich am Samstag zahlreiche Urlauber auf den Weg in die Küstenorte und zu den nordfriesischen Inseln gemacht. An der Autozugverladung nach Sylt bildeten sich am Vormittag lange Schlangen. «Die Züge sind heute voll ausgebucht», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB). Am Fähranleger der Wyker Dampfschiff-Reederei (W.D.R.) in Dagebüll warteten Reisende darauf, mit dem Schiff nach Föhr und Amrum überzusetzen.

Größere Staus auf der A7 in Richtung Norden habe es am Vormittag nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord in Harrislee. Auch rund um die Baustellen nördlich und südlich des Elbtunnels blieb es laut Hamburger Polizei zunächst ruhig. Die Reisewelle am Hamburger Flughafen rollte am Mittag eher zögerlich an. Im Laufe des Tages sollen von dort Maschinen unter anderem nach Rhodos, Lissabon und Mallorca starten.

An diesem Wochenende beginnen die Ferien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Hamburg, Berlin und Brandenburg folgen in der nächsten Woche.

