Zum Driften in die Berge: Ausflug von Verdenern mit Anzeige

Berg/Verden (dpa) – Sie wollten in die Berge und mit ihrem Auto im Schnee driften – doch der Ausflug von zwei Männern aus Verden ist mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Vorschriften zu Ende gegangen. Die beiden 24- und 26-Jährigen waren in Richtung Oberbayern gestartet und wollten im Grenzgebiet zu Österreich mit dem Auto über die schneebedeckten Straßen rutschen. Zum sogenannten Driften in den Bergen hatte sie ein Video aus dem Internet inspiriert.

Doch soweit kamen die beiden nicht: Beamte der Verkehrspolizei Hof zogen die beiden Männer am Dienstag kurz nach Mitternacht auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) aus dem Verkehr. Das Verlassen der Wohnung ist in Bayern wegen der Corona-Ausgangsbeschränkung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, nachts sind die Regeln besonders streng. «Und «Driften» ist kein «triftiger Grund» im Sinne der Corona-Vorschriften», teilte die Polizei am Dienstag mit.