«Zukunftstag»: Schüler können sich über Berufe informieren

Hannover (dpa/lni) –

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können sich dieses Jahr wieder über Möglichkeiten nach der Schulzeit informieren. Dazu wird am 28. April ein «Zukunftstag» veranstaltet, bei dem verschiedene Berufszweige vorgestellt werden. Nachdem das Kennenlernen eines Betriebs in den vergangen zwei Jahren nicht oder nur eingeschränkt möglich war, sollen junge Menschen den Tag für die Berufsorientierung nun wieder persönlich vor Ort bestreiten, wie das niedersächsische Kultusministerium am Montag in Hannover mitteilte.

«Schülerinnen und Schüler haben so die Gelegenheit, einen Beruf zu finden, der ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht», sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). «Unternehmen haben hier die Chance, frühzeitig motivierte junge Menschen zu erreichen und damit auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.»

Mit dem Angebot sollen den Angaben nach junge Menschen der fünften bis neunten Klasse animiert werden, sich über verschiedene Berufswege zu informieren, Stärken und Interessen zu erkunden sowie Kontakte zu passenden Unternehmen und Institutionen zu knüpfen.