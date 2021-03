Zukunftskommission rät Land zu mehr Forschungsförderung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kommt mit Mund-Nasen-Schutz in die Landespressekonferenz im Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Hannover (dpa/lni) – Eine zur Bewältigung von Zukunftsfragen in Niedersachsen eingesetzte Kommission empfiehlt der Landesregierung mehr Anstrengungen bei der Integration, dem Klimaschutz und der Wissenschaftsförderung. Der Kommissionsvorsitzende Prof. Dietmar Harhoff überreichte das Gutachten «Niedersachsen 2030 – Potenziale und Perspektiven» am Donnerstag an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). «Das Gutachten zeigt: Die Herausforderungen sind groß und auf vielen Zukunftsfeldern – etwa der Energie- und Verkehrswende oder dem demografischen Wandel – ist das Land auf einem guten Weg und nutzt bereits jetzt seine zahlreichen Potenziale», meinte Weil.

Auf Initiative des Ministerpräsidenten hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen im Juli 2019 die Kommissionsarbeit aufgenommen. «Die überreichten Empfehlungen sind keine Blaupause, aber sie können uns durch den wissenschaftlichen Blick von außen dabei helfen die anstehenden Transformationsprozesse in die richtige Richtung zu steuern», sagte Weil. Die Forscherinnen und Forscher nahmen unter anderem die Bereiche Demografie, Zuwanderung, Pflege, Landwirtschaft und Hightech-Strategien in den Blick.

PM der Staatskanzlei mit Link zum Gutachten im Volltext