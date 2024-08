Neumünster (dpa/lno) –

Der Zugverkehr von Neumünster nach Kiel und Flensburg ist am Sonntag für rund drei Stunden unterbrochen worden. Grund war der Fund einer alten Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten an den Gleisen nördlich des Bahnhofs in Neumünster, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Kampfmittelräumdienst sicherte die Granate. Nach knapp drei Stunden wurde die Strecke am Nachmittag wieder freigegeben.