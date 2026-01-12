Zugverkehr im Nordwesten «gut gestartet»

Nach zahlreichen Ausfällen am Wochenende normalisiert sich der Zugbetrieb. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Trotz des Winterwetters fahren die Züge der Deutschen Bahn in Niedersachsen und Bremen überwiegend normal. «Der Zugverkehr ist heute Morgen gut gestartet», sagte eine Sprecherin. Größere witterungsbedingte Einschränkungen gebe es derzeit nicht.

Vereinzelt könne es jedoch weiter zu Teilausfällen oder kleineren Störungen kommen. Diese ließen sich in der Regel zeitnah beheben, hieß es weiter.

Auf ihrer Website weist die Deutsche Bahn zudem auf Einschränkungen im Fernverkehr hin. Demnach halten alle ICE-Züge auf der Verbindung zwischen Berlin und Frankfurt am Main derzeit nicht in Braunschweig und Hildesheim.

Außerdem sei auf einzelnen Strecken die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert worden, betroffen sei unter anderem die Verbindung zwischen Hannover und Frankfurt/Würzburg.

Am Wochenende hatten Schnee, Eis und Kälte zahlreiche Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr verursacht.