Zugverkehr im Norden durch Brand kurzzeitig beeinträchtigt

Hamburg/Kiel/Elmshorn (dpa) –

Durch einen Brand in einer Kleingartenanlage in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist der Zugverkehr im Norden Deutschlands am Dienstagmorgen beeinträchtigt gewesen. Laut Angaben der Deutschen Bahn waren für rund zwei Stunden der Regional- und der Fernverkehr davon betroffen. Kurz vor 9.00 Uhr twitterte die Bahn, dass der Feuerwehreinsatz beendet und die Sperrung der Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster wieder aufgehoben war.

Die Strecke war schon in den frühen Morgenstunden wegen des Brandes vollständig gesperrt worden, es verkehrten keine Züge und der Bahnhof Elmshorn war vollständig gesperrt. Die Zugstrecke zwischen Kiel und Hamburg war ebenfalls durch das Feuer beeinträchtigt. Teilweise entfielen Fern- und Regionalzüge komplett, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Bei Verbindungen auf der Strecke zwischen Kiel und München entfielen die Halte Hamburg-Dammtor und Neumünster.

Ausgelöst wurde die Störung des Bahnbetriebes durch einen Brand, bei dem Kabel an der Gleisanlage beschädigt wurden. Nun muss nach den Angaben geprüft werden, ob auch die Oberleitungen betroffen sind.