Preetz (dpa/lno) –

Beim Unglück eines Zuges auf Höhe Preetz (Landkreis Plön) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Arbeitszug war in der Nacht zu Freitag von Neustadt kommend in Richtung Kiel unterwegs, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die genaue Unfallursache war am Morgen noch unklar. Die Ermittlungen laufen an.