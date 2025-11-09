Zugstrecke Neumünster bis Heide gesperrt: Ersatzbusse fahren

Die Strecke zwischen Neumünster und Heide wird eine Woche lang nur von Bussen bedient. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Neumünster/Heide (dpa/lno) –

Die Bahnstrecke zwischen Neumünster und Heide ist von heute Abend an (21.00 Uhr) rund eine Woche lang gesperrt. Statt Bahnen fahren in der kommenden Woche alle zwei Stunden Ersatzbusse auf der Strecke, wie die Nordbahn mitteilte. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten.

Einige Ersatzbusse halten an allen Bahnhöfen unterwegs, andere nur in Hohenwestedt. Der Ersatzfahrplan lässt sich auf der Website der Nordbahn finden. Die Linie soll vom 17. November um 6.00 Uhr morgens an wieder normal per Bahn bedient werden.