Zughersteller Stadler weiht Instandhaltungswerk ein

Rendsburg (dpa/lno) –

Der Zughersteller Stadler hat in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Werk zur Instandhaltung von Akkuzügen eingeweiht. «Ich freue mich, dass wir jetzt in Schleswig-Holstein beste Bedingungen haben, damit die Akkuzüge über eine lange Zeit gut unterwegs sein können», sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Donnerstag. Das Werk ist laut des Zugherstellers speziell auf die Wartung und Reparatur der batterieelektrischen Regionalzüge ausgelegt.

Die Anlage sei auf einem 77.000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet worden und umfasse neben einer Fahrzeughalle auch eine Außenreinigungsanlage. Zudem könnten dort die Batterien der Akkuzüge gelagert und aufgeladen werden. Für entnommene Batterien stünden zudem Container zur Überwachung bereit – diese erfassten die Daten der Energiespeichersysteme, um rechtzeitig zu entscheiden, ob weitere Instandhaltungsmaßnahmen nötig seien, hieß es weiter.