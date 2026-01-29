Zugfahrten der Nordbahn fallen in mehreren Nächten aus

29. Januar 2026 19:55
Die Nordbahn hat nach eigenen Angaben täglich im Schnitt 45.000 Fahrgäste. (Archivbild) Christian Charisius/dpa
Kaltenkirchen (dpa/lno) –

Im Februar fallen in mehreren Nächten Fahrten des Eisenbahnunternehmens Nordbahn aus. Ursache seien Bauarbeiten der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, teilte die Nordbahn aus Kaltenkirchen mit. Betroffen sind die Strecken St. Peter Ording-Husum, Husum-Kiel und Kiel-Flensburg. Teils sind nur Abschnitte gesperrt. 

Die Nordbahn richte für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, teilte sie mit. Die Mitnahme von Fahrrädern könne nicht garantiert werden. Kunden ist es nicht erlaubt, elektrische Tretroller in die Busse zu nehmen.

