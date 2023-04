Zugfahrt ohne Fahrschein bringt gesuchten Mann ins Gefängnis

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Fahrt im ICE von Hannover nach Hamburg ohne Fahrschein hat einen Mann direkt ins Gefängnis gebracht. Der 30-Jährige wurde nach einer nicht bezahlten Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung mit Haftbefehl gesucht. Bundespolizisten erwarteten den Mann am Sonnabend am Hamburger Hauptbahnhof, nachdem er sich im Zug geweigert hatte, sich auszuweisen. Jetzt steht dem Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe von 95 Tagen bevor, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Er wurde in eine Haftanstalt gebracht. Außerdem droht ihm ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrschein.