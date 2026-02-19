Zugfahrende Katze Shila: Vermittlung steht kurz bevor

Oldenburg (dpa/lni) –

Für die reiselustige Katze Shila hat das Tierheim Oldenburg zahlreiche Bewerbungen bekommen. «Das Telefon steht nicht still», sagte Tierpfleger Benjamin Heyer der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Mails kommen auch am laufenden Band.» Das Tierheim will nun keine weiteren Bewerbungen mehr annehmen und bis spätestens Anfang kommender Woche eine Entscheidung treffen. Ziel sei, ein tolles neues Zuhause zu finden. Das gelte für alle Tiere aus dem Tierheim, so Heyer.

Katze fuhr Zug und ging zum Friseur

Die zutrauliche schwarz-weiße Katze hatte jüngst für Schlagzeilen gesorgt, weil sie mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch nach Bremen fuhr. Sie landetet auf dem Bundespolizeirevier und dann bei der Bremer Katzenhilfe. Dort holte sie ihre damalige Besitzerin ab. Kurze Zeit später gab die Frau das reiselustige Tier im Tierheim ab – schweren Herzens, wie Tierpfleger Heyer berichtete. Grund waren demnach die ständigen Ausflüge der Katze, die damit verbundenen Gefahren und Sorgen.

Nach Berichten der Vorbesitzerin stieg die rund 18 Monate alte Katze nicht nur in Züge, sondern ging auch zum Friseur und in den Supermarkt. «Das ist die distanzloseste Katze, die man sich so vorstellen kann», sagte Heyer. Demnach ist die Samtpfote aber sehr freundlich. «Sie geht mit jedem mit.» Das Tierheim sucht für die Katze ein Zuhause mit viel Abwechslung und wenig Gefahren in der Umgebung.