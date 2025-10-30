Zugang aus Dresden: Keeper Hudacek wechselt nach Bremerhaven

Bremerhaven (dpa) –

Torwart Julius Hudacek wechselt nur kurz nach seinem Abschied von den Dresdner Eislöwen zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert damit auf den Ausfall seines Top-Torhüters Kristers Gudlevskis, der wegen einer Verletzung monatelang fehlen wird.

«Nachdem wir von der Ausfalldauer von Guddy gehört haben, haben wir unsere Optionen sortiert. In enger Absprache mit dem Trainerteam haben wir ein Profil definiert – Julius kann uns sofort helfen, da er im Spielbetrieb ist und die Liga kennt», sagte Pinguins-Manager Sebastian Furchner in einer Club-Mitteilung. Er fügte hinzu: «Seine Präsenz, Ruhe und Führungsstärke werden uns helfen, die anstehenden Aufgaben in der Saison 2025/26 erfolgreich zu meistern.»

Wenige Stunden zuvor war bekanntgeworden, dass sich Hudacek und Aufsteiger Dresden auf eine Aufhebungsvereinbarung geeinigt hatten. Der 37-jährige Slowake war erst im Sommer von den Kölner Haien in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt und bestritt seitdem neun Spiele für den aktuellen Tabellenletzten in der DEL.