Zug kollidiert in Heide an Bahnübergang: Autofahrer tot

Heide (dpa/lno) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Heide (Kreis Dithmarschen) ist der 70 Jahre alte Autofahrer ums Leben gekommen. Der Zugführer und die 17 Fahrgäste im Zug seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Bahnverkehr zwischen Heide und Hohenwestedt war nach dem Unfall wegen der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme in beide Richtungen unterbrochen, wie ein Sprecher der Nordbahn als Betreiber der Zugverbindung mitteilte. Ein Busersatzverkehr sei eingerichtet worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Der Zug der Nordbahn war von Heide in Richtung Neumünster unterwegs, als das Auto an dem unbeschrankten Bahnübergang Dorfstraße erfasst wurde. Der 70 Jahre alte Fahrzeugführer fuhr laut Polizei mit seinem Wagen in Richtung Heide aus ungeklärter Ursache auf den gut einsehbaren Bahnübergang, obwohl sich der Zug näherte. Durch die Kollision wurde das Auto auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Autofahrer aus Dithmarschen, der allein in dem Fahrzeug saß, starb noch an der Unfallstelle.

An dem unbeschrankten Bahnübergang hatte es bereits in den vergangenen Jahren mehrere Unfälle gegeben.

Polizeimitteilung